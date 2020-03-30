Вице-премьер Армении не исключает изменения системы ценообразования российского газа

PanARMENIAN.Net - Не исключено, что Армении инициирует переговоры с Россией по снижению тарифов на газ на фоне падения мировых цен на нефть. Об этом заявил вице-премьер РА Мгер Григорян.

«В связи со сложившейся в результате коронавируса ситуации в мире уже происходят изменения цен на нефть, и, как следствие, другие энергоносители. Разумеется, начнутся переговоры, и нам нужно переоценить и понять наши позиции. Однако нужно учесть, что колебание цены на газ в связи с изменением цен на нефть дает определенный эффект, когда покупка осуществляется по плавающей формуле. У нас же цена на газ - фиксированная, на границе, что иногда дает положительный, а иногда и отрицательный результат», - отметил вице-премьер.

По его словам, если действующая ситуация продлится долго, то необходимо будет подумать над ценой по плавающей формуле, что для Армении более приемлемо. Григорян добавил, что в случае краткосрочного развития текущей ситуации это неправильно.

«Тем не менее, существующие тенденции дают повод полагать, что подобные обсуждения будут инициированы», - отметил Григорян.

Россия с 1 января 2019 года повысила цену на газ для Армении со $150 до $165 за 1000 куб м на границе.