В ВОЗ сообщили о способах передачи коронавируса

PanARMENIAN.Net - Коронавирус передается не по воздуху, а через микроскопические частицы воды, которые выдыхает инфицированный, при кашле или чихании. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Прежде, чем сделать такой вывод, специалисты проанализировали свыше 75 тысяч случаев заражения в Китае. По их мнению, передача коронавируса от человека к человеку происходит при тесном контакте, при общении на расстоянии менее одного метра, пишет «Российская газета».

Вирус может проникнуть в организм через рот, нос или глаза, если поблизости будет кашлять больной. Передается он и при непосредственном контакте с инфицированными или через предметы (градусник, стетоскоп). Эти данные крайне важны для поиска эффективных методов лечения и предотвращения распространения COVID-19.

В исследовании также отмечается, что в исключительных случаях происходит передача коронавируса и по воздуху, но подобное возможно только в больницах, когда больной подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (в момент отключения от него), проводится трахеостомия, интубация и другие подобные операции или сердечно-легочная реанимация.

В связи с этим делается вывод, что маски, респираторы и другие защитные средства нужны в первую очередь медикам, контактирующим с зараженными. При этом врачи и медсестры должны не только уметь правильно их использовать, но и не забывать о других методах гигиены, подчеркивают в ВОЗ.

По актуальным данным университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается около 738,000 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерли более 35,000 человек, более 156,000 - выздоровели.