Карантин в Баку обеспечивают внутренние войска

PanARMENIAN.Net - В связи с усилением мер в рамках особого карантинного режима служащие Внутренних войск МВД Азербайджана привлечены к обеспечению порядка в рамках осуществления карантинных мер. Об этом говорится в сообщении МВД республики.

Внутренние войска совместно с полицией будут осуществлять службу на территории Баку, пишет Turan.

По мнению наблюдателей, следующим шагом властей станет объявление чрезвычайного положения на территории всей страны.

Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 273 человек, 4 - умерли.