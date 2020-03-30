Карантин в Баку обеспечивают внутренние войска
30 марта 2020 - 20:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В связи с усилением мер в рамках особого карантинного режима служащие Внутренних войск МВД Азербайджана привлечены к обеспечению порядка в рамках осуществления карантинных мер. Об этом говорится в сообщении МВД республики.
Внутренние войска совместно с полицией будут осуществлять службу на территории Баку, пишет Turan.
По мнению наблюдателей, следующим шагом властей станет объявление чрезвычайного положения на территории всей страны.
Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 273 человек, 4 - умерли.
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