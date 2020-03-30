В Грузии вводят комендантский час

PanARMENIAN.Net - В Грузии с 31 марта вводится комендантский час. Об этом заявил 30 марта премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Запрещается передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00 утра, пишет «Грузия-Online».

В рамках карантинного режима также запрещается гражданам в возрасте 70 и выше лет выходить из дома кроме случаев, если они направляются в ближайший продуктовый магазин, аптеку или медицинское учреждение.

«В случае, если наши граждане 70 и больше лет являются одинокими, Минэкономики, Минздрав и местные муниципалитеты обязаны помочь им», - заявил Гахария.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 98 человек. 18 человек выздоровели, в режиме карантина - 4978, под наблюдением - 266 человека.

В связи с пандемией коронавируса страна с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев. Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.