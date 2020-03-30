Коронавирус в регионе: Ситуация в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане

Коронавирус в регионе: Ситуация в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане
30 марта 2020 - 20:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 100 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. Выздоровели 18 человек, в режиме карантина - 4978, под наблюдением 266.

В Иране за сутки зарегистрировано 3186 новых случаев заражения коронавирусом и 117 смертей, заявил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур. Всего в стране заражены 41,495 человек, умерли 2757 человек. Состояние 3511 заразившихся коронавирусом оценивается медиками страны как тяжелое. Полностью выздоровели 13 911 пациентов.

В России к 30 марта обнаружено 1836 случаев заболевания COVID-19, под медицинским наблюдением находится более 194,000 человек. 10 человек умерли, 66 - выздоровели.

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1800 - до 9217, число умерших достигло 131, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Выздоровели всего 105 пациентов, 568 находятся в реанимации.

Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане возросло до 273, за сутки инфицированы 64 человека, число выздоровевших составило 26, сообщил оперативный штаб при кабмине. 4 человека скончались.

В Армении, по состоянию на утро 30 марта, выявлено 482 случая коронавируса, 30 человек выздоровели, трое скончались.

С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.

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