Армянский ребенок ранен в ходе обстрела ВС Азербайджана

PanARMENIAN.Net - 30 марта, около 19:00 по Еревану, азербайджанская сторона открыла огонь в направлении села Воскеван Тавушской области Армении. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, передает Aysor.am.

В результате огня осколочное ранение получил 15-летний мальчик.

Его госпитализировали в Ноемберянский медицинский центр, где ему была сделана операция.

Ранее, 27 марта, контрактник был ранен в Тавуше в результате азербайджанского огня.