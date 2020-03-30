Армянская армия отразила азербайджанскую диверсию

PanARMENIAN.Net - Вечером 30 марта ВС Азербайджана совершили попытку диверсии на границе с Тавушской областью Армении.

По сообщению Минобороны РА, легкие ранения получили двое военнослужащих. Одновременно произошел обстрел деревень Баганис и Восквеан, в результате которого был ранен ребенок, находящийся в момент обстрела на балконе.

Минобороны РА обещало ответные действия с целью стабилизации ситуации на границе.

Глава пресс-службы Минздрава Армении Алина Никогосян сообщила, что раненный ребенок перевозится в Ереван, ранение - в грудной области. Состояние ребенка тяжелое, однако угрозы жизни нет.