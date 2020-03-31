Число случаев коронавируса в Грузии достигло 103, началась четвертая передача: Sputnik Georgia
31 марта 2020 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - В Грузии подтвеждено 103 случая инфицирования COVID-19, чисто излечившихся от коронавируса людей возросло до 20. В карантине остаются 5114 человек, а в стационаре под наблюдением врачей - 263.
Премьер-министр Георгий Гахария заявил, что в Грузии есть три случая заражения, по которым специалистам не удалось выйти на первоисточник. Это означает, что в стране началась так называемая четвертая передача, когда люди не знают, где, когда и от кого заразились, пишет Sputnik Georgia.
Гахария объявил о введении карантинного режима по всей территории страны. Решение вступило в силу с 8 утра 31 марта. Введен также комендантский час с 21.00 до 06.00.
Полностью приостанавливает работу общественный транспорт, вводится жесткий регламент работы такси: не больше двух пассажиров на заднем сидении. Закрываются города Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Рустави.
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