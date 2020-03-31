В Италии отмечено рекордно низкое число заражений за сутки: Euronews
31 марта 2020 - 17:20 AMT
PanARMENIAN.Net - За сутки от Covid-19 в Италии скончались 812 человек, а общее число жертв достигло 11.5 тысяч, однако рост числа зараженных снизился почти в два раза по сравнению с данными середины марта, пишет Euronews.
30 марта за сутки выздоровели 1590 человек. Это самый большой показатель с начала эпидемии в нашей стране.
Всего в стране коронавирусом заражены более 101,000 человек.
Жесткий карантин, введенный в Италии три недели назад, продлен до Пасхи, то есть до 13 апреля. В Бергамо власти призывают жителей ни под каким предлогом не выходить из дома. Десятки добровольцев (некоторые из них недавно потеряли близких) разносят еду и лекарства тем, кто в них особенно нуждается.
Во всем мире коронавирусом заражены более 800,000 человек. Умерли около 39,000, более 172,000 выздоровели.
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