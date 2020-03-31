В Армении выявлено еще 50 случаев коронавируса: Общее число - 532

PanARMENIAN.Net - В Армении 31 марта, по состоянию на 13:00, выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 532, из них 30 пациентов вылечились, 3 - скончались.

23 из новых случаев - пациенты, уже находящиеся в изоляции, 24 - контакты подтвержденных зараженных. Круг общения 3 других пациентов выясняется.

Ответы на 2533 теста были отрицательными.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.