В Армении выявлено еще 50 случаев коронавируса: Общее число - 532
31 марта 2020 - 13:33 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 31 марта, по состоянию на 13:00, выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 532, из них 30 пациентов вылечились, 3 - скончались.
23 из новых случаев - пациенты, уже находящиеся в изоляции, 24 - контакты подтвержденных зараженных. Круг общения 3 других пациентов выясняется.
Ответы на 2533 теста были отрицательными.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.
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