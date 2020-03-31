ЕС направит Грузии €90 млн для борьбы с коронавирусом: Грузия-Online
31 марта 2020 - 19:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Евросоюз окажет Грузии помощь в борьбе с коронавирусом в размере более €90 млн.
Как сообщило представительство ЕС в Грузии, более 20 млн евро предназначено для «смягчения воздействия пандемии на систему здравоохранения» и закупку медицинского оборудования, а более 70 млн евро будет переадресовано на устранение социально-экономических последствий пандемии, пишет «Грузия-Online».
Это часть большого пакета помощи «Восточному партнерству» - Армении, Азербайджану, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Украине, - которая включает новую помощь в размере 140 миллионов евро и перераспределение до 700 миллионов евро помощи странам-членам «Восточного партнерства».
В Грузии выявлено 108 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 21 пациент, в карантине находятся 4995 человек, а в стационарах под наблюдением врачей - 278 пациентов.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Армении могут начать производить тесты на коронавирус На этой стадии планируется производство 100,000 тестов
Пашинян и Лукашенко обсудили «завышенные цены на российский газ» Собеседники также обменялись информацией об эпидемической ситуации в Армении и Белоруссии
В Армении выздоровел еще один зараженный коронавирусом: 30 человек в тяжелом состоянии Таким образом, общее число выздоровевших достигло 31
Пашинян: Ограничения из-за коронавируса в Армении продлят как минимум на 10 дней Ограничения были введены до 31 марта