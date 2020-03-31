ЕС направит Грузии €90 млн для борьбы с коронавирусом: Грузия-Online

PanARMENIAN.Net - Евросоюз окажет Грузии помощь в борьбе с коронавирусом в размере более €90 млн.

Как сообщило представительство ЕС в Грузии, более 20 млн евро предназначено для «смягчения воздействия пандемии на систему здравоохранения» и закупку медицинского оборудования, а более 70 млн евро будет переадресовано на устранение социально-экономических последствий пандемии, пишет «Грузия-Online».

Это часть большого пакета помощи «Восточному партнерству» - Армении, Азербайджану, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Украине, - которая включает новую помощь в размере 140 миллионов евро и перераспределение до 700 миллионов евро помощи странам-членам «Восточного партнерства».

В Грузии выявлено 108 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 21 пациент, в карантине находятся 4995 человек, а в стационарах под наблюдением врачей - 278 пациентов.