В РФ за день выявили рекордное число случаев коронавируса: «Ведомости»
31 марта 2020 - 15:06 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 2337 в 73 регионах страны. Всего зафиксировано 17 смертей пациентов с коронавирусом, 121 заболевших выздоровели, пишут «Ведомости».
Новые случаи выявлены в 24 регионах страны. Больше всего новых случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, выявлено в Москве - 387. Всего в столице за весь период выявлено 1613 инфицированных.
Больше трети (35%) из новых заболевших люди в возрасте от 18 до 40 лет, сообщает оперативный штаб. Около 40% новых случаев выявлено у людей возрасте 40-65 лет, еще 20% у жителей столицы старше 65 лет, и только 5% у детей. Вернулись из европейских стран в последние две недели только около 10% новых заболевших.
В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и десятках регионов уже действует особый режим всеобщей самоизоляции. Жителям городов запрещено выходить из дома без веской причины, которой может быть поездка на работу, если она не приостановлена, поход за продуктами или лекарствами, вынос мусора и выгул домашних животных.
Photo. TASS
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Армении выздоровел еще один зараженный коронавирусом: 30 человек в тяжелом состоянии Таким образом, общее число выздоровевших достигло 31
Пашинян: Ограничения из-за коронавируса в Армении продлят как минимум на 10 дней Ограничения были введены до 31 марта
Армения предлагает России обсудить снижение цены на газ и оплату в рублях По словам вице-премьера, очевидно, что последствия коронавируса возымеют отрицательное влияние на социально-экономическое развитие стран
Власти Армении не смогли принять законопроект о слежке за больными коронавирусом по телефону Законопроект внес правящий блок «Мой шаг»