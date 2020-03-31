В РФ за день выявили рекордное число случаев коронавируса: «Ведомости»

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 2337 в 73 регионах страны. Всего зафиксировано 17 смертей пациентов с коронавирусом, 121 заболевших выздоровели, пишут «Ведомости».

Новые случаи выявлены в 24 регионах страны. Больше всего новых случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, выявлено в Москве - 387. Всего в столице за весь период выявлено 1613 инфицированных.

Больше трети (35%) из новых заболевших люди в возрасте от 18 до 40 лет, сообщает оперативный штаб. Около 40% новых случаев выявлено у людей возрасте 40-65 лет, еще 20% у жителей столицы старше 65 лет, и только 5% у детей. Вернулись из европейских стран в последние две недели только около 10% новых заболевших.

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и десятках регионов уже действует особый режим всеобщей самоизоляции. Жителям городов запрещено выходить из дома без веской причины, которой может быть поездка на работу, если она не приостановлена, поход за продуктами или лекарствами, вынос мусора и выгул домашних животных.