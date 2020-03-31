Армения предлагает России обсудить снижение цены на газ и оплату в рублях

PanARMENIAN.Net - Вице-премьер Армении Мгер Григорян обратился с письмом к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру, предложив начать новые переговоры по цене на газ. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

По словам вице-премьера, очевидно, что последствия коронавируса возымеют отрицательное влияние на социально-экономическое развитие стран, что приведет к снижению объемов потребления энергоресурсов.

«Мы все понимаем, что с этой точки зрения цена на газ в Армении имеет большое значение. Мы также понимаем, что масштабы и уровень дружественных отношений между нашими странами позволяют нам и требуют от нас своевременно поднять и обсудить вопросы, имеющие системные значения для стабильного развития торгово-экономического сотрудничества», - говорится в письме.

«Учитывая, прогнозы и текущую ситуацию на мировом рынке энергоресурсов, в том числе связанную с ценами на нефть и газ, считаем целесообразным начать новые переговоры о изменении цены на поставляемый в Армении газ. В частности, мы считаем уместным обсуждение вопросов снижения цены на газ на границе между Арменией и Грузией, а также установлении правил оплаты за газ в национальной валюте», - написал Григорян.

В 2019 году цена газа на границе Армении выросла до 165 долларов за 1000 кубометров со 150 долларов в 2018 году.