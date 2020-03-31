В Армении выздоровел еще один зараженный коронавирусом: 30 человек в тяжелом состоянии
31 марта 2020 - 16:08 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении еще один зараженный коронавирусом пациент выздоровел. Об этом сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян.
Таким образом, общее число выздоровевших достигло 31. Из 499 активных кейсов у 90 - воспаление легких, 30 из них находятся в тяжелом состоянии.
По словам министра, из изоляции вышли 150 граждан, 65 из которых ранее вернулись из Италии спецрейсом.
В Армении, по состоянию на 31 марта, выявлено 532 случая коронавируса, трое скончались.
С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили как минимум на 10 дней.
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