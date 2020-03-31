Пашинян и Лукашенко обсудили «завышенные цены на российский газ»

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которого стороны обсудили завышенные цены на российский природный газ.

«Стороны обменялись мнениями относительно цен на углеводороды, которые и Беларусь, и Армения импортируют из России. Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом», - сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Собеседники также обменялись информацией об эпидемической ситуации в Армении и Белоруссии вследствие распространения вируса Covid-19, а также о принятых правительствами в этом направлении мерах, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках Евразийского экономического союза в сложившейся ситуации. Стороны подчеркнули необходимость периодических консультаций и совместных действий.

Ранее стало известно, что вице-премьер Армении Мгер Григорян обратился с письмом к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру, предложив начать новые переговоры по цене на газ. По словам вице-премьера, очевидно, что последствия коронавируса возымеют отрицательное влияние на социально-экономическое развитие стран, что приведет к снижению объемов потребления энергоресурсов.

В 2019 году цена газа на границе Армении выросла до 165 долларов за 1000 кубометров со 150 долларов в 2018 году.