Пашинян и Лукашенко обсудили «завышенные цены на российский газ»
31 марта 2020 - 17:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которого стороны обсудили завышенные цены на российский природный газ.
«Стороны обменялись мнениями относительно цен на углеводороды, которые и Беларусь, и Армения импортируют из России. Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом», - сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Собеседники также обменялись информацией об эпидемической ситуации в Армении и Белоруссии вследствие распространения вируса Covid-19, а также о принятых правительствами в этом направлении мерах, сообщает пресс-служба армянского правительства.
Стороны также обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках Евразийского экономического союза в сложившейся ситуации. Стороны подчеркнули необходимость периодических консультаций и совместных действий.
Ранее стало известно, что вице-премьер Армении Мгер Григорян обратился с письмом к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру, предложив начать новые переговоры по цене на газ. По словам вице-премьера, очевидно, что последствия коронавируса возымеют отрицательное влияние на социально-экономическое развитие стран, что приведет к снижению объемов потребления энергоресурсов.
В 2019 году цена газа на границе Армении выросла до 165 долларов за 1000 кубометров со 150 долларов в 2018 году.
Самое значимое
Въезд на территорию Грузии граждан Армении запрещен через все пути
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Partner news
Последние новости
В Туркмении запретили слово «коронавирус» По данным правозащитников, всем СМИ в стране запретили указывать слово «коронавирус» в публикациях
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 800,000 человек По состоянию на 17:00 по ереванскому времени в мире зафиксировано более 801,000 случаев заражения
В Армении могут начать производить тесты на коронавирус На этой стадии планируется производство 100,000 тестов
В Армении выздоровел еще один зараженный коронавирусом: 30 человек в тяжелом состоянии Таким образом, общее число выздоровевших достигло 31