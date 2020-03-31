В Армении могут начать производить тесты на коронавирус

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении обсуждает возможность производства тестов на коронавирус с одним из научных институтов страны. Об этом заявил вице-премьер РА, комендант Тигран Авинян.

Он отметил, что власти страны помогут институту в вопросах предоставления сырья, ресурсов и рабочей силы.

«На этой стадии планируется производство 100,000 тестов, если мы сможем обеспечить все необходимые условия», - сказал Авинян.

Комендант также напомнил, что 6 апреля правительство отправит самолет для доставки различного медицинского оборудования и 60,000 тестов в Армению.

В Армении, по состоянию на 31 марта, выявлено 532 случая коронавируса, 31 человек выздоровел, трое скончались.

С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили как минимум на 10 дней.