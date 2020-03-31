В Армении могут начать производить тесты на коронавирус
31 марта 2020 - 19:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении обсуждает возможность производства тестов на коронавирус с одним из научных институтов страны. Об этом заявил вице-премьер РА, комендант Тигран Авинян.
Он отметил, что власти страны помогут институту в вопросах предоставления сырья, ресурсов и рабочей силы.
«На этой стадии планируется производство 100,000 тестов, если мы сможем обеспечить все необходимые условия», - сказал Авинян.
Комендант также напомнил, что 6 апреля правительство отправит самолет для доставки различного медицинского оборудования и 60,000 тестов в Армению.
В Армении, по состоянию на 31 марта, выявлено 532 случая коронавируса, 31 человек выздоровел, трое скончались.
С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили как минимум на 10 дней.
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