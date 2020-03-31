В Туркмении запретили слово «коронавирус»

В Туркмении запретили слово «коронавирус»
31 марта 2020 - 19:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти Туркмении запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода с целью скрыть информацию о пандемии. Об этом сообщает портал организации Reporters Without Borders (RSF).

По данным правозащитников, всем СМИ в стране запретили указывать слово «коронавирус» в публикациях. Оно было также исключено из специальной брошюры, которую министерство здравоохранения Туркмении рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места, пишет Lenta.ru.

В то же время граждане, которые носят маски на улице и говорят про пандемию коронавируса в мире, могут быть арестованы сотрудниками органов внутренних дел в штатском.

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством - дымом гармалы. Лидер страны отметил, что на протяжении тысячелетий предки туркмен создали национальные методы борьбы с вредными привычками и профилактики различных инфекционных заболеваний.

По последним данным, в Туркмении не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

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