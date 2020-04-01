Индекс самоизоляции Еревана - 3: Yandex опубликовал список городов в карантине

PanARMENIAN.Net - Yandex составил карту самоизоляции жителей разных городов России и соседних стран, согласно которой индекс самоизоляции в Ереване составляет 3 балла.

Самоизоляция оценивается по шкале от 0 до 5, где0 - «на улицах много людей», а 5 - «все сидят по домам». Так, если город получил 0-2.4 балла, то на улице много людей, если 2.5-3.9, то большинство жителей сидят дома, при оценке 4 балла и выше на улицах города почти никого нет.

Данные постоянно меняются. Если 31 марта индекс Еревана был 3.3 балла, то 1 апреля - уже 3 балла.

В Минске людей на улицах намного больше, там индекс самоизоляции на уровне 2 баллов. В Москве - 3.3 балла, в Санкт-Петербурге - 3.5, а Южно-Сахалинске - 5 баллов, на его улицах почти никого нет.

В Армении, по состоянию на 1 апреля, выявлен 571 случай коронавируса, 31 человек выздоровел, трое скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили как минимум на 10 дней.