Крупнейший концертный комплекс Армении заставлен койками на случай превращения в коронавирусный госпиталь - Фото
31 марта 2020 - 23:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Самый большой ереванский Спортивно-концертный комплекс им. Карена Демирчяна подготавливают для инфицированных коронавирусом. В фойе СКК уже установили койки для больных. Как сообщают из комендатуры РА, они рассматривают различные сценарии, связанные с развитием коронавируса, и подготавливает соответствующие механизмы реагирования для каждого из них.
«Были выделены различные места, которые могут эффективно служить для изоляции наших граждан, если возникнет такая необходимость. Одним из объектов является Спортивно-концертный комплекс им. Карена Демирчяна», - говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимость в использовании СКК может и не возникнуть.
В Армении, по состоянию на 31 марта, выявлено 532 случая коронавируса, 31 человек выздоровел, трое скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили как минимум на 10 дней.
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