Рейсы Москва-Ереван до 3 апреля не состоятся

Рейсы Москва-Ереван до 3 апреля не состоятся
1 апреля 2020 - 11:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Ранее запланированные на период с 31 марта по 3 апреля вылеты из московских аэропортов в Ереван на данный момент отменены. Об этом сообщает посольство Армении в России.

«Посольство поддерживает постоянную связь с соответствующими российскими органами»,- говорится в сообщении.

Посольство по мере поступления информации будет информировать граждан о сложившейся ситуации.

Армения и Россия ранее закрыли авиасообщение из-за ситуации с коронавирусом.

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