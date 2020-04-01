Рейсы Москва-Ереван до 3 апреля не состоятся

PanARMENIAN.Net - Ранее запланированные на период с 31 марта по 3 апреля вылеты из московских аэропортов в Ереван на данный момент отменены. Об этом сообщает посольство Армении в России.

«Посольство поддерживает постоянную связь с соответствующими российскими органами»,- говорится в сообщении.

Посольство по мере поступления информации будет информировать граждан о сложившейся ситуации.

Армения и Россия ранее закрыли авиасообщение из-за ситуации с коронавирусом.