Страны ЕАЭС запретят экспорт некоторых продуктов из-за коронавируса

Страны ЕАЭС запретят экспорт некоторых продуктов из-за коронавируса
1 апреля 2020 - 13:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила запретить экспорт ряда продуктов из ЕАЭС до 30 июня. Из-за коронавируса страны прекратят вывозить гречку, рис, лук, семена подсолнечника и другие важные продукты.

Решение принято 31 марта. Решение вступит в силу через 10 дней после его публикации, пишут «Известия».

«Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки», - говорится в сообщении.

Под запрет на экспорт попадут также чеснок, репа, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы.

В Армении, по состоянию на 1 апреля, выявлен 571 случай коронавируса, 31 человек выздоровел, трое скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили как минимум на 10 дней.

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