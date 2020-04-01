В Арцахе будет второй тур выборов: Лидеру не хватило 0.4%

PanARMENIAN.Net - Центральная избирательная комиссия Арцаха опубликовала предварительные итоги общенациональных выборов, прошедших 31 марта.

После подведения итогов объявлен второй тур президентских выборов, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Больше всего голосов набрали кандидаты в президенты НКР: Араик Арутюнян (блок партий «Свободная Родина-Объединенный гражданский блок») - 49.6%, Масис Маилян (самовидвиженец) - 26.4% и Виталий Баласанян («Справедливость») - 14.7%.

Второй тур состоится 14 марта.

На выборах в Арцахе проголосовали 73.5% от общего числа избирателей -76,728 человек из 104,000 имеющих право голоса. Всего в выборах приняли участие 14 кандидатов.