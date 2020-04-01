В Арцахе будет второй тур выборов: Лидеру не хватило 0.4%
1 апреля 2020 - 14:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Центральная избирательная комиссия Арцаха опубликовала предварительные итоги общенациональных выборов, прошедших 31 марта.
После подведения итогов объявлен второй тур президентских выборов, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.
Больше всего голосов набрали кандидаты в президенты НКР: Араик Арутюнян (блок партий «Свободная Родина-Объединенный гражданский блок») - 49.6%, Масис Маилян (самовидвиженец) - 26.4% и Виталий Баласанян («Справедливость») - 14.7%.
Второй тур состоится 14 марта.
На выборах в Арцахе проголосовали 73.5% от общего числа избирателей -76,728 человек из 104,000 имеющих право голоса. Всего в выборах приняли участие 14 кандидатов.
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