В РФ за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 440: «Ведомости»

В РФ за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 440: «Ведомости»
1 апреля 2020 - 15:02 AMT

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 2777.

Больше всего новых случаев заболевания в Москве – 267 (всего в городе вирус обнаружили у 1880 человек), пишут «Ведомости».

В Москве среди новых заболевших – 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек – от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, при этом 12 из них старше 80 лет. Также коронавирус нового типа подтвержден у 29 детей.

За последние сутки в России выздоровели 69 человек. Общее число вылечившихся достигло 190. Количество погибших от болезни за сутки выросло на 7 человек – до 24.

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и десятках регионов действует особый режим всеобщей самоизоляции, который ограничивает передвижение людей по городу. Выходить из дома можно на работу, в магазин, к врачу, на прогулку с собакой (не дальше 100 м от дома) или для того чтобы вынести мусор. Роспотребнадзор, в свою очередь, предписал, что россиянам следует соблюдать дистанцию друг от друга не менее метра.

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Коронавирус: Ситуация в Армении, Грузии, Иране, России, Турции и Азербайджане
ЕС предлагает запретить въезд иностранцев
Коронавирус в регионе: Ситуация в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане
В Иране жертвами коронавируса за сутки стало рекордное для страны число людей
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
«Газпром Армения» хочет повысить тарифы для армянских предприятий и малоимущих Тариф для потребляющих до 600 куб м газа в год абонентов, имеющих право на семейное или социальное пособие, хотят поднять на 36%
В Арцахе будет второй тур выборов: Лидеру не хватило 0.4% После подведения итогов объявлен второй тур президентских выборов
Рейсы Москва-Ереван до 3 апреля не состоятся Посольство Армении в России сообщит об изменениях.
В Армении выявлено 39 новых случаев коронавируса Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 571