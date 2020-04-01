В РФ за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 440: «Ведомости»
1 апреля 2020 - 15:02 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 2777.
Больше всего новых случаев заболевания в Москве – 267 (всего в городе вирус обнаружили у 1880 человек), пишут «Ведомости».
В Москве среди новых заболевших – 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек – от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, при этом 12 из них старше 80 лет. Также коронавирус нового типа подтвержден у 29 детей.
За последние сутки в России выздоровели 69 человек. Общее число вылечившихся достигло 190. Количество погибших от болезни за сутки выросло на 7 человек – до 24.
В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и десятках регионов действует особый режим всеобщей самоизоляции, который ограничивает передвижение людей по городу. Выходить из дома можно на работу, в магазин, к врачу, на прогулку с собакой (не дальше 100 м от дома) или для того чтобы вынести мусор. Роспотребнадзор, в свою очередь, предписал, что россиянам следует соблюдать дистанцию друг от друга не менее метра.
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