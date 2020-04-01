Генсек ОДКБ: Ранение ВС Азербайджана двух военнослужащих РА и 14-летнего жителя армянского села вызывает обеспокоенность

PanARMENIAN.Net - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выразил обеспокоенность в связи с ранением азербайджанской стороной двух армянских военнослужащих и 14-летнего жителя общины Воскеван Тавушской области Армении, пишет «Арменпресс».

Ранее в результате нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной на участке армяно-азербайджанской границы ранения получили двое военнослужащих Армении и 14-летний житель общины Воскеван Тавушской области.

«Я был уведомлен армянской стороной об этом инциденте на границе Армении и Азербайджана. Тот факт, что в результате были ранены два военнослужащих ВС РА и 14-летний житель села Воскеван, вызывает серьезную обеспокоенность.

Одновременно хочу высказать озабоченность подобным инцидентом в зоне ответственности ОДКБ на границе государства входящего в состав Организации. Вызывает недоумение обострение напряженности в то время когда все мировое сообщество ведет консолидированную борьбу с коронавирусной пандемией», - отметил Зась.

Он призвал стороны конфликта прислушаться к призывам Генсека ООН о глобальном прекращении огня во всем мире.

«Кстати, насколько я информирован, Армения официально выступила в поддержку этого призыва. Хотел бы также подчеркнуть важность выполнения договоренностей руководителей Армении и Азербайджана о прекращении огня в зоне конфликта и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в данном инциденте», - подчеркнул Зась.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне распространения коронавируса. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Армения выражает полную поддержку призыву генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша к глобальному прекращению огня во всех уголках мира.