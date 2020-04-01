В Испании число случаев коронавируса превысило 100,000: За сутки умерли 864 человека

PanARMENIAN.Net - Испания поставила очередной рекорд по количеству смертей от Covid-19։ за сутки в стране скончалось 864 человека, сообщило министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в стране умерло 9053 заразившихся коронавирусом, было зарегистрировано более 102,000 подтвержденных случаев.

По числу зараженных Испания уступает лишь США и Италии.

Всего в мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных превысило 885,000 человек, более 44,000 человек умерли.