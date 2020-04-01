В Армении от коронавируса скончался еще один пациент

PanARMENIAN.Net - В Армении от последствий коронавируса скончался пациент. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян.

По ее словам, смерть была зарегистрирована в инфекционной больнице «Норк», где содержат зараженных коронавирусом. У 89-летнего скончавшегося пациента была коронавирусная болезнь, подтвержденная двусторонняя инфильтративная пневмония.

«Кроме того, у гражданина были сопутствующие хронические заболевания, в том числе артериальная гипертензия, сахарный диабет», - сообщила Никогосян.

Таким образом, общее число летальных исходов от коронавируса в стране достигло 4.

В Армении, по состоянию на 1 апреля, выявлен 571 случай коронавируса, 31 человек выздоровел. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили как минимум на 10 дней.