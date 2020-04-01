В Армении силы СНБ, МЧС и военной полиции помогут следить за порядком

PanARMENIAN.Net - Силы Службы национальной безопасности (СНБ), Военной полиции и МЧС Армении совместно с полицейскими будут осуществлять надзор за соблюдением ограничений, введенных в стране для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующее решение приняла комендантура Армении.

Отмечается, что дополнительные силы привлечены для повышения эффективности надзора.

В Армении, по состоянию на 1 апреля, выявлен 571 случай коронавируса, 31 человек выздоровел, четверо скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили как минимум на 10 дней и ужесточили.