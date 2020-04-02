С апрельской войны в Карабахе прошло 4 года

PanARMENIAN.Net - С начала апрельской войны 2016 года, когда Азербайджан развязал военную агрессию против Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики), прошло 4 года.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права.

В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку.

5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона по сей день продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.

Во время боевых действий на линии соприкосновения армянская сторона потеряла 64 военнослужащих, 13 добровольцев, 4 гражданских, более 120 человек были ранены, еще 9 военнослужащих погибли после прекращения активных боевых действий, в период по 13 апреля, несколько – скончались позднее в госпиталях.

Исходя из данных Госдепа, представленных 16 мая в Вене, становится ясно, что помимо 81 потери с армянской стороны, погибло около 270 азербайджанцев. Вместе с тем аналитики международной исследовательской группы Bellingcat оценивают потери Баку в 400-500 убитых солдат.

Апрельские военные действия стали самыми крупномасштабными после соглашения о прекращении огня в мае 1994 года.