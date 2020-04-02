В Армении за сутки выявлено рекордное число новых случаев коронавируса - 92

В Армении за сутки выявлено рекордное число новых случаев коронавируса - 92
2 апреля 2020 - 11:04 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 2 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Это рекордно высокое число за сутки. Таким образом, общее количество случаев заболевания в стране достигло 663, из них 33 пациента выздоровели, четверо скончались.

«Большая часть случаев связана с подтвержденными ранее, а также есть новые случаи заражения, выявленные у вернувшихся из-за границы граждан РА»,- сообщила пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день. Эти ограничения 31 марта продлили как минимум на 10 дней и ужесточили.

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