В РФ установлен новый рекорд заражений коронавирусом - 771 человек за сутки: «Ведомости»
2 апреля 2020 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В России за последние сутки зарегистрирован 771 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших достигло 3548 в 76 регионах страны.
За сутки полностью выздоровели 45 человек. Всего выздоровевших 235, пишут «Ведомости».
Новые случаи выявлены в 29 регионах страны, в четырех регионах за последние сутки зафиксировали 6 летальных исходов. Всего умерли 30 человек.
Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве – 595. Всего в столице РФ вирус обнаружили у 2475 человек. Также среди лидеров по количеству новых заболевших: Московская область - 43 и Санкт-Петербург - 22.
В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и десятках регионов действует особый режим всеобщей самоизоляции, который ограничивает передвижение людей по городу. Выходить из дома можно на работу, в магазин, к врачу, на прогулку с собакой (не дальше 100 м от дома) или для того чтобы вынести мусор. Роспотребнадзор, в свою очередь, предписал, что россиянам следует соблюдать дистанцию друг от друга не менее метра.
Photo. TASS
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