Баррель азербайджанской нефти теперь дешевле бутылки армянского коньяка

PanARMENIAN.Net - Азербайджанская нефть заметно потеряла в цене и теперь стоит дешевле бутылки армянского коньяка.

Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке составляет $16.53, сообщил глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильам Шабан в Twitter. А за 20 долларов можно приобрести литр армянского коньяка среднего качества - пятилетней выдержки или чуть больше.

Минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года - тогда баррель стоил 19.15 доллара, максимальная - в июле 2008 года (149.66 доллара).