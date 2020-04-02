Баррель азербайджанской нефти теперь дешевле бутылки армянского коньяка

Баррель азербайджанской нефти теперь дешевле бутылки армянского коньяка
2 апреля 2020 - 12:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Азербайджанская нефть заметно потеряла в цене и теперь стоит дешевле бутылки армянского коньяка.

Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке составляет $16.53, сообщил глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильам Шабан в Twitter. А за 20 долларов можно приобрести литр армянского коньяка среднего качества - пятилетней выдержки или чуть больше.

Минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года - тогда баррель стоил 19.15 доллара, максимальная - в июле 2008 года (149.66 доллара).

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