Баррель азербайджанской нефти теперь дешевле бутылки армянского коньяка
2 апреля 2020 - 12:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджанская нефть заметно потеряла в цене и теперь стоит дешевле бутылки армянского коньяка.
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке составляет $16.53, сообщил глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильам Шабан в Twitter. А за 20 долларов можно приобрести литр армянского коньяка среднего качества - пятилетней выдержки или чуть больше.
Минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года - тогда баррель стоил 19.15 доллара, максимальная - в июле 2008 года (149.66 доллара).
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Коронавирус в регионе: Что происходит в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане В Армении, по состоянию на 2 апреля, выявлено 663 случая коронавируса
В Армении от коронавируса скончался 5-й пациент 68-летний пациент находился в крайне тяжелом состоянии
Министр: В Армении растет число медработников с коронавирусом, нужно готовиться как к войне Минздрав РА уже рассмотрел все возможные сценарии распространения коронавируса
В Армении вскоре смогут проводить до 1500 тестов на коронавирус в день В ближайшее время будут проводить 400-500 тестов в день