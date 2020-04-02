В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 130
2 апреля 2020 - 12:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 130 человек. Об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.
23 человека выздоровели, в режиме карантина находятся 5437 человек, под наблюдением - 260.
Сообщается, что среди инфицированных есть дети, беременная женщина, сотрудники гражданского офиса Национальной гвардии, медперсонал.
Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а 30 марта ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00.
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