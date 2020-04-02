Армянин в Одессе ежедневно раздает бесплатный хлеб нуждающимся

PanARMENIAN.Net - Бесплатный хлеб всем нуждающимся ежедневно раздает небольшая пекарня под названием «Папаш лаваш» в Одессе. Еевладельцем является армянин Ваграм Асланян, пишет «Думская».

«Кризис очень больно ударил по моему предприятию, но так сейчас у всех. У меня было пять пекарен, осталась одна. Я прекрасно понимаю, что есть люди, которые очень нуждаются, и чем дольше будет карантин, тем больше я буду стараться помогать им своими изделиями», - рассказал Асланян.

«Полку добра» мужчина вынес на улицу, чтобы люди могли брать хлеб, не заходя в магазин: «Многие стесняются зайти и взять хлеб в магазине, поэтому я поставил ее рядом со входом».

По словам Ваграма Асланяна, его пекарня уже давно работает в убыток, но он принял решение - пока есть запас муки, будет часть продукции раздавать бесплатно.

«Только не подумайте, что это вчерашний или черствый хлеб, все свежее - только что из печи, булки и пирожки тоже сегодняшние», - отметил он.

К настоящему времени в Украине официально зафиксировано 794 случаев заражения коронавирусом. 20 человек умерли и 13 выздоровели.