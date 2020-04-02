Коронавирус в США: Власти запросили у Пентагона 100,000 мешков для трупов на случай большого числа жертв

PanARMENIAN.Net - Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов на случай, если число смертей от последствий коронавируса будет расти.

Запрос поступил от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), пишет Bloomberg.

Военные уже рассматривают возможность закупить еще больше мешков, опасаясь сильного распространения вируса и увеличения числа погибших. Пока Пентагон может выделить их из своих запасов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано около 217 тысяч случаев заражения коронавирусом. Смертельных исходов - более пяти тысяч, около 9 тысяч человек вылечились.