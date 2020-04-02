В Армении вскоре смогут проводить до 1500 тестов на коронавирус в день
2 апреля 2020 - 14:05 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении в ближайшее время станет возможным ежедневно проводить до 1500 тестов на наличие коронавируса. Об этом 2 апреля в ходе брифинга заявил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
«Скоро мы будем проводить 400-500 тестов в день, а позже, после покупки нового оборудования, мы сможем проводить 1500 тестов в день», - отметил он.
Министр добавил, что теоретически возможно тестирование всего населения страны, но на практике это нереально.
В Армении, по состоянию на 2 апреля, выявлено 663 случая коронавируса, 33 человека выздоровели, четверо скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.
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