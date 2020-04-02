В США от коронавируса умер 6-недельный младенец: Lenta.ru

В США от коронавируса умер 6-недельный младенец: Lenta.ru
2 апреля 2020 - 13:34 AMT

PanARMENIAN.Net - В США младенец стал самой молодой жертвой коронавируса. Об этом сообщил губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт в Twitter.

«С глубокой грустью сегодня мы можем подтвердить первую смерть младенца в Коннектикуте, связанную с COVID-19», - отметил глава региона. Он рассказал, что погибшему было шесть недель, в больницу ребенок поступил уже без сознания.

Ламонт полагает, что умерший стал, предположительно, самой молодой жертвой коронавируса, пишет Lenta.ru.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано около 217 тысяч случаев заражения коронавирусом. Смертельных исходов - более пяти тысяч, около 9 тысяч человек вылечились.

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