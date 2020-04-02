Министр: В Армении растет число медработников с коронавирусом, нужно готовиться как к войне

PanARMENIAN.Net - В Армении есть медработники, зараженные коронавирусом, и их число увеличивается. Об этом в ответ на вопрос PanARMENIAN.Net заявил в ходе брифинга заявил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

Ранее сообщалось, что в РА заражены 3 медработника.

По словам министра, иногда медработники заражаются не во время общения с пациентами, а в бытовых условиях. В таких случаях круг их общения выясняется и изолируется.

«Наша основная задача - защитить медработников, чтобы они смогли и дальше исполнять свои обязанности», - отметил Торосян.

Он также подчеркнул, что в стране нужно обеспечить такую же готовность, как при случае войны. Минздрав РА уже рассмотрел все возможные сценарии распространения коронавируса и предпринял соответствующие шаги. Так, во всех регионах страны выделены спортивные залы, которые при необходимости могут быть использованы для госпитализации зараженных.

По словам министра, эпидемия ничем не отличается от других массовых бедствий. Поэтому необходимо быть готовыми как при войне или стихийном бедствии.

В Армении, по состоянию на 2 апреля, выявлено 663 случая коронавируса, 33 человека выздоровели, четверо скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.