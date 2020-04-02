В Армении от коронавируса скончался 5-й пациент
2 апреля 2020 - 15:19 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении от последствий коронавируса скончался еще один пациент. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян.
По ее словам, смерть была зарегистрирована в инфекционной больнице «Норк», где содержат зараженных коронавирусом. 68-летний пациент находился в крайне тяжелом состоянии. У скончавшегося была коронавирусная болезнь, подтвержденная двусторонняя пневмония.
«Кроме того, у гражданина были сопутствующие хронические заболевания, в том числе ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких», - сообщила Никогосян.
Таким образом, общее число летальных исходов от коронавируса в стране достигло 5.
В Армении, по состоянию на 2 апреля, выявлено 663 случая коронавируса, 33 человека выздоровели. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.
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По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
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