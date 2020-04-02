В Армении от коронавируса скончался 5-й пациент

PanARMENIAN.Net - В Армении от последствий коронавируса скончался еще один пациент. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян.

По ее словам, смерть была зарегистрирована в инфекционной больнице «Норк», где содержат зараженных коронавирусом. 68-летний пациент находился в крайне тяжелом состоянии. У скончавшегося была коронавирусная болезнь, подтвержденная двусторонняя пневмония.

«Кроме того, у гражданина были сопутствующие хронические заболевания, в том числе ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких», - сообщила Никогосян.

Таким образом, общее число летальных исходов от коронавируса в стране достигло 5.

В Армении, по состоянию на 2 апреля, выявлено 663 случая коронавируса, 33 человека выздоровели. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.