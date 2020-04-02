Российская нефть подешевела почти до $10, обновив антирекорд 1999 года

PanARMENIAN.Net - Российская нефть Urals упала в цене почти до $10. Стоимость Urals в Северо-Западной Европе 2 апреля снизилась до $10.54 за баррель, пишет агентство Argus.

Таким образом, Urals обвалилась до минимального уровня с марта 1999 года.

Между тем, 2 апреля нефтяные фьючерсы на Brent на бирже Ice начали расти после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия вскоре договорятся о мерах по регулированию рынка.

Нефть Urals на бирже не торгуется. Ее стоимость рассчитывают компании Argus, Refinitiv и Platts.