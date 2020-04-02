Коронавирус в регионе: Что происходит в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане
2 апреля 2020 - 16:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 130 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 23 человека выздоровели, в режиме карантина находятся 5437 человек, под наблюдением - 260.
В Иране число случаев заражения COVID-19 достигло 50,468 человек. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур. Всего из-за коронавируса в стране умерли 3160 человек, выздоровели 16,711 пациентов.
В России за последние сутки зарегистрирован 771 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших достигло 3548 в 76 регионах страны, из них выздоровели 235 человек. Всего умерли 30 человек.
По последним данным, в Турции число заболевших выросло до 15,679, 277 человек скончались. А выздоровели - 333 человека.
Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 400, за сутки инфицирован 41 человек, сообщил оперативный штаб при кабмине республики. 5 человек умерли, выздоровели 26 пациентов.
В Армении, по состоянию на 2 апреля, выявлено 663 случая коронавируса, 33 человека выздоровели, 5 - скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.
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