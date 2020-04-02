Правительство и патриархия Грузии определятся с празднованием Пасхи

PanARMENIAN.Net - Правительство Грузии при согласовании с патриархией запланирует, как пройдет праздник Пасхи в стране в условиях коронавируса. Об этом заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, пишет Грузия-Online.

В Грузии отметят Пасху 19 апреля.

На вопрос, как будет проводиться праздник Воскресения, в то время как чрезвычайным положением запрещено собираться группами более 3 человек, и есть ли координация между правительством и патриархией, Гомелаури ответил: «Мы все находимся в координации с патриархией, не только министерство внутренних дел, но и правительство в целом. Мы рассмотрели вопросы в разных направлениях. Приближается Пасха, хотя до нее еще две недели. Мы согласуем, в какой форме и как все будет проводиться. Мы ждем! Никто не знает, что будет через две недели, никто в мире не знает, и мы действительно не могли бы планировать заранее».

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 130 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 23 человека выздоровели, в режиме карантина находятся 5437 человек, под наблюдением - 260.