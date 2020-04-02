Путин продлил нерабочий период до конца апреля

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни по 30 апреля из-за рисков распространения коронавируса. Зарплаты будут сохранены, сказал он.

Срок могут сократить, если положение будет улучшаться. По словам главы государства, пик эпидемии в России еще не пройден.

«Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы», - сказал Путин.

Он добавил, что нерабочая неделя и режим изоляции во многих регионах позволили «выиграть время для упреждающих действий». При этом Путин считает, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с распространением коронавируса.

По его словам, губернаторы получат право принимать все необходимые меры, которые позволят предотвратить распространение коронавируса, в том числе закрывать любые предприятия. При этом магазины, аптеки, медицинские учреждения, органы власти продолжат работать.

25 марта для предотвращения распространения коронавируса Путин объявил нерабочим период с 28 марта по 5 апреля. После этого в большинстве регионов ввели режим обязательной самоизоляции.

В России на 2 апреля выявлено 3548 заболевших новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки был зарегистрирован 771 случай. Заболевание уже зафиксировано в 76 регионах. Почти 70% всех выявленных случаев - в Москве, где коронавирус обнаружен у 2475 человек.