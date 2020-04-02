ЕС выделит Армении €51 млн на борьбу с коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Европейский союз предоставит Армении помощь в размере €51 млн для борьбы с распространенным коронавирусной инфекции. Об этом сообщило посольство ЕС в РА, отметив, что Евросоюз поддерживает Армению.

Речь идет, в частности, о €18 млн новых средств и €33 млн - перераспределенных из текущих средств, которые будут направлены на закупку медицинского оборудования, обучение медицинского и лабораторного персонала, помощь МСП и бизнес-сообществу, а также гуманитарную помощь пострадавшим от коронавирусной инфекции.

Это часть большого пакета помощи «Восточному партнерству» - Армении, Азербайджану, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Украине, - которая включает новую помощь в размере 140 миллионов евро и перераспределение до 700 миллионов евро помощи странам-членам «Восточного партнерства».

В Армении, по состоянию на 2 апреля, выявлено 663 случая коронавируса, 33 человека выздоровели, 5 - скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.