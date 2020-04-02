В Армении от коронавируса скончался еще один человек

В Армении от коронавируса скончался еще один человек
2 апреля 2020 - 21:36 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении от последствий коронавирусной инфекции скончалась женщина, общее число летальных исходов достигло 6. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян.

По ее словам, смерть была зарегистрирована в инфекционной больнице «Норк», где содержат зараженных коронавирусом.

«У 78-летней пациентки была коронавирусная инфекция, подтвержденная двусторонняя полисигматическая пневмония, у нее также развились нарушения свертываемости крови, что, в свою очередь, затруднило лечение. Кроме того, у женщины были сопутствующие хронические заболевания, в том числе диабет, артериальная гипертензия», - отметила Никогосян.

Скончавшаяся не являлась гражданкой Армении.

В Армении, по состоянию на 2 апреля, выявлено 663 случая коронавируса, 33 человека выздоровели. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.

 Самое значимое
В Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсамиВ Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсами
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Жижек: Почему люди в панике скупают туалетную бумагуЖижек: Почему люди в панике скупают туалетную бумагу
На днях стало известно, что в Армении один гражданин купил 108 рулонов туалетной бумаги
Мэр Эчмиадзина призвала жителей оставаться дома и не покидать город без крайней необходимостиМэр Эчмиадзина призвала жителей оставаться дома и не покидать город без крайней необходимости
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
Partner news
 Статьи
Сидите дома и не выходите

Как наказывают в разных странах за нарушение карантина при коронавирусе

 Самое читаемое в разделе
В Армении молодые супружеские пары смогут проходить бесплатное обследование при планированиии ребенка
Армянская армия пресекла попытку диверсии азербайджанцев
75 сотрудников Центра профилактики СПИДа в Армении подали коллективное заявление об увольнении
Болгария заявляет о полетах Wizz Air Ереван-София, но в Ереване об этом не слышали
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
ЕС выделит Армении €51 млн на борьбу с коронавирусом Речь идет, в частности, о €18 млн новых средств
Путин продлил нерабочий период до конца апреля Срок могут сократить, если положение будет улучшаться
Правительство и патриархия Грузии определятся с празднованием Пасхи В Грузии отметят Пасху 19 апреля
Коронавирус в регионе: Что происходит в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане В Армении, по состоянию на 2 апреля, выявлено 663 случая коронавируса