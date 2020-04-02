В Армении от коронавируса скончался еще один человек
2 апреля 2020 - 21:36 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении от последствий коронавирусной инфекции скончалась женщина, общее число летальных исходов достигло 6. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян.
По ее словам, смерть была зарегистрирована в инфекционной больнице «Норк», где содержат зараженных коронавирусом.
«У 78-летней пациентки была коронавирусная инфекция, подтвержденная двусторонняя полисигматическая пневмония, у нее также развились нарушения свертываемости крови, что, в свою очередь, затруднило лечение. Кроме того, у женщины были сопутствующие хронические заболевания, в том числе диабет, артериальная гипертензия», - отметила Никогосян.
Скончавшаяся не являлась гражданкой Армении.
В Армении, по состоянию на 2 апреля, выявлено 663 случая коронавируса, 33 человека выздоровели. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.
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