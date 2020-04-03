7-я смерть от коронавируса в Армении: Пациентке было 76 лет

PanARMENIAN.Net - В Армении от последствий коронавирусной инфекции скончался еще один пациент, общее число летальных исходов достигло 7. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян.

По ее словам, смерть была зарегистрирована в инфекционной больнице «Норк», где содержат зараженных коронавирусом.

«У 76-летней пациентки была коронавирусная инфекция, подтвержденная двусторонняя полисигматическая пневмония. Кроме того, у женщины были сопутствующие хронические заболевания, в том числе диабет, артериальная гипертензия», - отметила Никогосян.

В Армении, по состоянию на 2 апреля, выявлено 663 случая коронавируса, 33 человека выздоровели. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.