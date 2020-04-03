Коронавирус в Армении: Еще 10 человек выздоровели
3 апреля 2020 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении выздоровели еще 10 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
«В течение 2 апреля у нас было 10 выздоровевших, чьи повторные тесты показали отрицательный результат. Они выписались из медицинских центров»,- отметил министр.
Таким образом, общее число выздоровевших в Армении достигло 43 человек.
В Армении, по состоянию на 2 апреля, выявлено 663 случая коронавируса, 7 человек скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.
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