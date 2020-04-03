Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн

PanARMENIAN.Net - Количество зараженных коронавирусом в мире 3 апреля превысило 1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 10:00 по ереванскому времени в мире зафиксировано более 1,016,000 случаев заражения. Лидером по количеству зараженных остается США - более 245,000 случаев. На втором месте Италия - более 115,000 человек, на третьем месте Испания - более 112,000 случаев.

Количество летальных случаев заболевания COVID-19 по всему миру составляет более 53 тысяч. Более 211,000 человек вылечились.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.