Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн
3 апреля 2020 - 10:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Количество зараженных коронавирусом в мире 3 апреля превысило 1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 10:00 по ереванскому времени в мире зафиксировано более 1,016,000 случаев заражения. Лидером по количеству зараженных остается США - более 245,000 случаев. На втором месте Италия - более 115,000 человек, на третьем месте Испания - более 112,000 случаев.

Количество летальных случаев заболевания COVID-19 по всему миру составляет более 53 тысяч. Более 211,000 человек вылечились.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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