В Грузии число случаев коронавируса достигло 134

PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 134 человек. Об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.

26 человек выздоровели, в режиме карантина находятся 5550 человек, под наблюдением - 281.

Сообщается, что среди инфицированных есть дети, беременная женщина, сотрудники гражданского офиса Национальной гвардии, медперсонал. По прогнозам эпидемиологов, случаи инфицирования в стране будут расти.

Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а 30 марта ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00.