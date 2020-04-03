В Китае 4 апреля объявили днем траура по погибшим от коронавируса

PanARMENIAN.Net - Госсовет Китая объявил 4 апреля днем общенационального траура по умершим от коронавирусной инфекции и врачам, пожертвовавшим жизнью для спасения людей, пишут «Ведомости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

В день траура в стране приспустят все флаги, в том числе в дипломатических миссиях. На время траура отменяются все развлекательные мероприятия. В 10 утра 4 апреля весь Китай почтит память умерших и погибших 3-минутным молчанием.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в центральной части Китая. По статистике госкомиссии по здравоохранению КНР, число заболевших превысило 81 500 человек, умерли более 3300.

По данным университета Джона Хопкинса, ведущего подсчеты в реальном времени, число подтвержденных случаев COVID-19 во всем мире 2 апреля превысило 1 млн. Больше половины случаев приходится на США, Италию, Испанию и Германию.