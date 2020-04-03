В китайском Шэньчжэне запретили есть кошек и собак
3 апреля 2020 - 13:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти китайского города Шэньчжэнь запретили употреблять в пищу мясо собак и кошек.
Запрет, который стал первым на территории континентального Китая, вступает в силу с 1 мая, пишет BBC News.
Отмечается, что решение принято на фоне пандемии коронавируса. По словам ученых, SARS-COV-2 возник из-за употребления мяса диких животных и летучих мышей.
Из-за этого китайские власти уже запретили есть ряд животных. Теперь ограничения распространят и на кошек с собаками, хотя такое мясо жители КНР едят весьма редко.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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