В китайском Шэньчжэне запретили есть кошек и собак

PanARMENIAN.Net - Власти китайского города Шэньчжэнь запретили употреблять в пищу мясо собак и кошек.

Запрет, который стал первым на территории континентального Китая, вступает в силу с 1 мая, пишет BBC News.

Отмечается, что решение принято на фоне пандемии коронавируса. По словам ученых, SARS-COV-2 возник из-за употребления мяса диких животных и летучих мышей.

Из-за этого китайские власти уже запретили есть ряд животных. Теперь ограничения распространят и на кошек с собаками, хотя такое мясо жители КНР едят весьма редко.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.